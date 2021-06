Game Boy Advance: 20 anni fa oggi il lancio in Europa

Il 22 giugno del 2001 Nintendo lanciava in Europa e Nord America il Game Boy Advance, successore del Game Boy Color reso disponibile solamente pochi anni prima (nel 1998) e capace di diventare un vero e proprio oggetto di culto per (più di) una generazione.

Inizialmente disponibile nei colori nero e viola (esattamente come il GameCube, lanciato a settembre dello stesso anno in Giappone e nei primi mesi del 2002 in Occidente), il Game Boy Advance debutta nel nostro paese accompagnato da una discreta lineup software che includeva titoli come Super Mario Advance, F-Zero Maximum Velocity, Rayman Advance, Tony Hawk's Pro Skater 2, Ready 2 Rumble Round 2, GT Championship, Castlevania Circle of the Moon, Konami Krazy Racers e Mega Man EXE.

La console riscuote ovviamente un ottimo successo commerciale in tutto il mondo anche se non mancano la critiche, la più frequente legata allo schermo sin troppo scuro e non retroilluminato, fattore che rende molto difficile giocare in condizioni di scarsa luminosità.

Il problema viene risolto nel 2003 quando Nintendo presenta il Game Boy Advance SP, versione dal design più compatto (a conchiglia) e con display dotato di illuminazione frontale, per una versione con schermo retroilluminato bisognerà aspettare il 2005, quando una edizione limitata viene commercializzata in pochi mercati.

Tra i giochi più rappresentativi usciti sulla piccola console citiamo Advance Wars, Castlevani Aria of Sorrow, Metroid Fusion, The Legend of Zelda The Minish Cap, Mario Kart Super Circuit, Golden Sun, Mario & Luigi Superstar Saga e ovviamente Pokemon Rubino e Pokemon Zaffiro.