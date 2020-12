Quanto vale il Game Boy Advance primo modello? Quotazioni e prezzi

Il Game Boy Advance, abbreviato ufficialmente GBA, è una console portatile a 32 bit sviluppata, prodotta e commercializzata dalla Nintendo a partire dal 2001. Succede al Game Boy Color ed è in grado di far girare i giochi a 16 bit della precedente generazione.

Il gioco più venduto durante la carriera del GBA, che si conclude nel 2010, è Pokémon Rubino e Zaffiro, con 13 milioni di copie. Il Game Boy stesso ha venduto oltre 81 milioni di pezzi nelle varie versioni succedutesi negli anni. Ma quanto vale, attualmente, questa famosa console?

Se l'avete rinvenuta in un vecchio scatolone in cantina e volete sbarazzarvene, o se avete voglia di recuperare i giochi della vostra infanzia, vi occorre conoscere la cifra più ragionevole a cui venderla/comprarla. Guardando il mercato dell'usato, scoprirete che molti Game Boy Advance sono venduti a meno di 50€, spesso tra 20 e 30€. Parliamo di console senza cartucce per giochi o altri accessori, ovviamente. I bundle che includono anche i giochi arrivano a superare i 50 €, così come le varie edizioni limitate (che possono raggiungere anche diverse centinaia di euro); non vi consigliamo di acquistare questi bundle, perché è possibile reperire le cartucce dei giochi a circa 5 euro l'una, risparmiando parecchio in totale.

