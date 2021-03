Game Boy Advance SP: quanto vale la console portatile Nintendo?

Il Game Boy Advance SP era il modello avanzato di Game Boy Advance e presentava alcune migliorie tecniche sia nello schermo che nella batteria, molto apprezzate da chi ha potuto provarlo con mano ai tempi. Ma quanto vale adesso un Game Boy Advance SP?

"SP" sta per "Special Project", un riferimento al fatto che questa versione di Game Boy Advance era decisamente più avanti, tecnologicamente, del suo predecessore. Infatti, lo schermo dell'SP era leggermente più grande, oltre al fatto che era montato su un comodo sportellino a conchiglia che ne aumentava la portabilità. Lo schermo era dotato di illuminazione frontale, che poteva essere spenta o accesa a piacimento in base alle condizioni di luce ambientale dell'utilizzatore; la batteria durava molto di più, infatti raggiungeva le 18 ore di utilizzo (10 ore mantenendo accesa l'illuminazione dello schermo).

Sembra che i primi tentativi di implementare la grafica 3D furono fatti dai progettisti di Nintendo proprio su questo modello di Game Boy, anche se in fase di sviluppo l'idea venne scartata poiché la bassa risoluzione non consentiva di sfruttare a dovere questa costosa innovazione (ripresa con successo con il Nintendo 3DS). Il Game Boy Advance SP ha venduto oltre 94 milioni di unità, e il suo gioco più diffuso fu Pokémon Rubino e Zaffiro. Quanto vale adesso questa famosa console portatile Nintendo?

Grazie a una rapida ricerca nel mercato dell'usato online, è possibile trovare un Game Boy Advance a circa 60€, con diversi annunci che partono da 10 o 20 euro (in asta). Chiaramente si tratta di prezzi molto indicativi e che variano molto in base allo stato di conservazione della console e ad eventuali accessori o giochi in bundle. Discorso diverso se parliamo invece di console nuove, in questo caso i prezzi lievitano sopratutto nel caso di Limited Edition, con alcune edizioni speciali che arrivano a costare più di 300 euro. Ecco invece quanto vale un Game Boy Advance primo modello.