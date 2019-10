In attesa del Game Boy Classic Edition, arriva Analogue Pocket!

La compagnia Analogue (già produttrice di retròconsole come Super NT e Mega SG) ha annunciato l'arrivo di Analogue Pocket, console portatile compatibile con l'intera libreria Game Boy, inclusi i giochi per Game Boy Color e GBA.

Analogue Pocket può contare su un display LTPS LCD a colori da 3.5 pollici con risoluzione 1600x1440 pixel, ingresso USB Type-C per la ricarica, presa cuffie con jack 3.5 mm, casse stereo e slot per le schede Micro SD. La configurazione dei pulsanti si distingue da quella dell'originale Game Boy sia per la posizione (con i tasti Start, Select e Home in basso) che per la presenza di quattro tasti azione anzichè due.

La compagnia sta anche progettando una dock per collegare Analogue Pocket al televisore, non è chiaro però se questo accessorio sarà disponibile al lancio. La rètroconsole di Analogue uscirà nel 2020 ad un prezzo consigliato di 199 dollari, maggiori dettagli sulla commercializzazione verranno diffusi più avanti.

Un prodotto certamente interessante per gli amanti del rètrogaming portatile, in attesa che Nintendo annunci la tanto desiderata versione Classic del Game Boy, Game Boy Pocket o Game Boy Color.