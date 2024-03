Game Boy Color: quali sono i 5 migliori giochi di sempre? Da Pokémon a Metal Gear

Seppur meno popolare e con un ciclo vitale molto più breve rispetto all'originale Game Boy, il Game Boy Color si è comunque ritagliato il suo spazio nel cuore degli appassionati grazie a tanti giochi memorabili ed imperdibili.

Conosciamo i migliori giochi per Game Boy, adesso scopriamo quali sono i 5 giochi più belli offerti dal suo successore a colori. Precisiamo che per questo elenco abbiamo tenuto in considerazione solo i giochi esclusivi per Game Boy Color (caratterizzati da cartucce trasparenti) e non i titoli cross-gen compatibili anche con la precedente console portatile (cartucce nere). Detto ciò, andiamo al sodo:

Metal Gear Solid

Noto in Giappone come Metal Gear Ghost Babel, lo spin-off non canonico del 2000 riprende la formula e le visuali dall'alto degli originali Metal Gear per MSX e le perfeziona ulteriormente offrendo ai giocatori un'avventura stealth complessa e sofisticata capace di tenere incollati allo schermo. Anche in forma portatile Solid Snake sa decisamente il fatto suo, e Metal Gear Solid per Game Boy Color è imperdibile esattamente come il capitolo principale omonimo visto su PS1.

Pokémon Cristallo

Pokémon Oro & Argento erano giocabili non a colori anche sull'originale Game Boy, mentre Pokémon Cristallo fu pensato come esclusiva per il modello Color. Non cambia comunque la sostanza: siamo davanti a uno dei migliori giochi mai offerti dalla storia complessiva del Game Boy, versione definitiva delle opere Pokémon di Seconda Generazione. Tra sprites animati dei mostriciattoli in battaglia, l'introduzione della Battle Tower, piccole migliorie tecniche e una storyline aggiuntiva incentrata su Suicune, Pokémon Cristallo è una perla di inestimabile valore.

Super Mario Bros. Deluxe

Non un semplice porting dell'originale Super Mario Bros. per NES, ma qualcosa di ancora più grande. Nella piccola cartuccia sono inclusi non solo il classico del 1985, ma persino l'intero Super Mario Bros. The Lost Levels e tante modalità extra con cui intrattenersi tra Challenge, oggetti collezionabili da trovare nascosti negli stage e piccole chicche minori tra carte della fortuna e collegamento al Game Boy Printer per stampare immagini a tema Super Mario e Nintendo. Una versione "Deluxe" di nome e di fatto.

The Legend of Zelda: Oracle of Seasons/Ages

Evoluzione del già immenso The Legend of Zelda Link's Awakening, i due giochi della serie Oracle sono gli ennesimi grandi esponenti dell'iconica serie di The Legend of Zelda. Pur condividendo lo stesso gameplay di base e lo stesso stile grafico, non si trattava semplicemente di due versioni alternative come succedeva magari con i giochi Pokémon: Seasons ed Ages avevano il proprio set di dungeon, trame ed equipaggiamenti peculiari che davano vita a due esperienze simili ma al tempo stesso differenti e meritevoli di essere vissute entrambe allo stesso modo. Un sistema di password creava inoltre vari collegamenti tra i due titoli rendendoli uno il seguito dell'altro a seconda dell'ordine con cui li si finisce, permettendo inoltre di accedere al vero finale della serie. Per via della loro peculiare caratterizzazione, Seasons ed Ages sono tra i giochi più ambiziosi mai visti su Game Boy Color, capaci di rendere onore all'importante nome che portano.

Wario Land 3

Ogni episodio di Wario Land aveva tutto il necessario per essere considerato un Platform eccezionale, e Wario Land 3 non fa certo eccezione dimostrandosi ancora più complesso ed elaborato rispetto ai predecessori. Oltre ad offrire la possibilità di non affrontare l'avventura in maniera lineare, il terzo episodio si basava sulla ricerca di tesori (4 in ogni livello) da esplorare e riesplorare sempre più a fondo un poco alla volta che il nostro anti-eroe apprendeva nuove tecniche o plasmava il mondo di gioco con le risorse trovate lungo l'avventura. La voglia di scoprire tutti i segreti di Wario Land 3 rendeva impossibile staccarsi dal Game Boy Color, nel frattempo che si restava a bocca aperta di fronte a un level design da manuale e un comparto audiovisivo incredibile.

Chiudiamo con un salto alla generazione successiva: qual è il miglior gioco per Game Boy Advance mai fatto?

