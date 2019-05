Il Game Boy Color diventa... un orologio digitale da polso!

Siete cresciuti negli anni '90, siete appassionati di videogiochi e siete alla ricerca di un nuovo orologio adatto per ogni occasione (o quasi)? Abbiamo la soluzione perfetta per voi! Il negozio britannico Merchoid ha aperto i preordini per un fantastico orologio da polso azzurro a forma di Game Boy Color!

Il prodotto, in vendita al prezzo di 22,99 euro, verrà lanciato ufficialmente nel mese di luglio e può vantare la licenza ufficiale di Nintendo. Il display digitale, ovviamente in stile retro, permette di visualizzare l'ora, la data e la sveglia, valori che possono essere impostati attraverso i pulsanti disposti esattamente come sulla versione originale della storica console portatile.

Se siete interessati all'acquisto, allora vi rimandiamo al sito ufficiale del negozio (trovate il link in calce a questa notizia). A quanto pare le scorte sono limitate, e nel momento in cui vi scriviamo sono rimasti solamente 6 orologi a forma di Game Boy Color pre-ordinabili. Vi consigliamo di approfittarne quanto prima, è anche prevista la spedizione gratuita in Europa! Nella galleria in fondo, intanto, potete ammirare tante immagini in alta risoluzione dell'oggetto. Cosa ve ne pare? Ne approfittiamo per ricordarvi che qualche settimana fa, l'originale Game Boy ha compiuto 30 anni!