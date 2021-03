Quanto vale un Game Boy Color oggi? E' raro o si trova facilmente?

Una delle console più iconiche delle prime generazioni di videogiochi, parliamo quindi di epoca pre anni 2000, è il Game Boy Color, console portatile lanciata da Nintendo nel 1998 che ha segnato l’infanzia di moltissimi giovani videogiocatori a cavallo tra la fine degli anni '90 ed i primissimi anni 2000.

A distanza di ormai più di vent’anni dalla sua prima comparsa sul mercato internazionale, un Game Boy Color e le cartucce che supporta sono considerate retrogaming, una parola che, quando associata a determinati prodotti, ne fa spesso schizzare il valore commerciale e di rivendita tra privati alle stelle.



Non è questo il caso del Game Boy Color, che allo stato attuale delle cose può essere facilmente recuperato a cifre che si aggirano tra i 40 e gli 80 euro per quanto riguarda la sola console portatile. Nella stragrande maggioranza dei casi, quindi, il Game Boy Color non è un prodotto che vi permetterà di guadagnare somme particolarmente grosse dalla sua rivendita, in compenso può essere acquistato a prezzi modici.

Esistono tuttavia alcuni modelli particolari di GBC, realizzati in tiratura limitata durante il ciclo di vita originale della console e mantenuti dai proprietari in condizioni praticamente perfette, che possono raggiungere valori di vendita di alcune centinaia di euro e, in rari casi, arrivano a toccare anche i 1500 euro di valore.