Game Boy Color: la storica console portatile Nintendo compie 21 anni!

Nella data odierna, lunedì 21 ottobre 2019, la Casa di Kyoto festeggia un'importante ricorrenza: esattamente ventuno anni fa, infatti, approdava sul mercato il Game Boy Color!

Erede dell'iconico Game Boy, la nuova console portatile di casa Nintendo ha infatti realizzato il proprio esordio il 21 ottobre 1998, arrivando sugli scaffali giapponesi in una vasta gamma di colorazioni, che si sarebbe in seguito espansa con gli anni. Tra i modelli più iconici possiamo ricordare una speciale edizione interamente dedicata al brand Pokémon, il cui schermo era incorniciato da immagini raffiguranti Pikachu ed il baby Pokémon Pichu.



Il Game Boy Color, come facilmente intuibile dal suo nome di battesimo, offriva ai giocatori uno schermo a colori. La console portatile supportava inoltre la possibilità di giocare su di essa anche i titoli del primo Game Boy, le cui cartucce erano compatibili con la nuova console. La console Nintendo compie dunque oggi esattamente ventuno anni d'età: quali ricordi avete del variopinto successore del Game Boy? E, soprattutto, qual è il gioco esordito sulla piattaforma nel corso della sua lunga carriera che avete maggiormente amato?



Quest'anno, lo ricordiamo, la Casa di Kyoto ha celebrato anche un altro importante anniversario: il Game Boy ha compiuto trent'anni il 21 aprile del 2019.