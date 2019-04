Il Game Boy compie 30 anni: boom di ricerche su siti di annunci e mercatini online

Ha segnato intere generazioni di gamer e colmato i pomeriggi di milioni di bambini e ragazzi in tutte le parti del mondo: è il Game Boy, la storica console portatile che, lanciata sul mercato giapponese il 21 aprile 1989, si appresta ora a compiere 30 anni.

E se da inizio anno questa console, i giochi e i relativi accessori sono stati ricercati più di 100.000 volte confermandone il fascino senza tempo, è proprio a pochi giorni da questo importante anniversario che Subito, azienda n. 1 in Italia per comprare e vendere online con oltre 11 milioni di utenti unici mensili, ha registrato sulla propria piattaforma un picco di ricerche aumentate del 72% nelle sole prime due settimane di aprile.

Attualmente sono quasi 1.300 gli oggetti in vendita tra versioni del Game Boy e relativi giochi e accessori. Tra questi spiccano ovviamente le console originali, caratterizzate dalla colorazione grigio-panna, dai quattro pulsanti e dalla croce direzionale nera, con prezzi che oscillano dai 50 ai 360 euro, spesso abbinate al gioco che veniva dato in dotazione al modello base, il tanto amato Tetris. Non mancano poi le varianti colorate del Game Boy Pocket, la versione rimodellata lanciata nel 1996, che su Subito si può trovare in quasi tutte le sue versioni, tra cui il giallo, il rosso, il verde e il blu, oltre a un’edizione limitata dedicata alla Fiorentina realizzata per la stagione 1998/1999 che si può acquistare al prezzo di 3.500 euro.

Tra i giochi si trovano invece tesori come Pokémon Oro e Argento, con prezzi che arrivano anche ai 350 euro, per chi desidera ancora vivere mille avventure e provare a vincere le tanto agognate medaglie necessarie a diventare il nuovo campione della Lega Pokémon. Ma si trovano anche stock interi che possono arrivare fino a 12 giochi, dove accanto ai classici Tetris e Super Mario Bros, vengono proposti Batman, Star Wars o le Tartarughe Ninja. Infine, per i più moderni, ecco che si trovano anche modelli più recenti come il Game Boy Micro nell’edizione speciale dedicata a Final Fantasy IV e le console DS, per chi desidera un’esperienza di gioco superiore grazie allo schermo tattile.