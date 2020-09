Game Boy ecologico: creata una versione che trae energia dal Sole.. e dal button mashing!

La collaborazione a tema videoludico della Northwestern University dell'Illinois (Stati Uniti) e della University of Technology di Delft (Paesi Bassi) dà vita al primo Game Boy senza batterie che trae la propria energia dal Sole e dalla pressione stessa dei tasti.

Il nuovo gioiellino tecnologico ispirato all'iconica console portatile di Nintendo si chiama Engage ed è un prototipo funzionante che si alimenta tramite dei pannelli solari posti sulla scocca della piattaforma simil-GameBoy: a contribuire al fabbisogno energetico del sistema troviamo anche un circuito che attinge all'energia meccanica offerta dall'utente attraverso la semplice pressione dei tasti.

Lo scopo di questo esperimento universitario è quello di dimostrare la fattibilità di una console portatile sprovvista di batterie tradizionali, con tutti i benefici che possiamo facilmente intuire in termini di impatto ambientale con la riduzione delle emissioni di carbonio nell'atmosfera e dei materiali inquinanti da smaltire.

Sotto il profilo squisitamente ludico, però, il progetto ha ancora dei limiti che rendono la strada della sua futura commercializzazione difficilmente percorribile, almeno nell'immediato. Tra gli ostacoli alla fattibilità economica di questa versione alternativa ed ecologica del mitico Nintendo Game Boy, citiamo ad esempio la necessità di alimentare la console ogni 10 secondi (è comunque presente un software che crea dei checkpoint costanti per garantire la ripresa immediata della partita senza perdite di dati), ma soprattutto la scarsa potenza di elaborazione offerta dalla piattaforma.

Ad ogni modo, date un'occhiata al video in apertura d'articolo e diteci che cosa ne pensate di questo esperimento