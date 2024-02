Il Game Boy più piccolo del mondo funziona davvero ma giocarci è uno strazio

Il Game Boy Micro era microscopico, minuscolo... eppure su vari marketplace asiatici sembra esserci qualcosa di ancora più piccolo, come ha scoperto lo YouTuber Elliot Coll che si è imbattuto su Ali Express in questo Game Boy (non ufficiale) dalle dimensioni estremamente ridotte.

Non ufficiale perché ovviamente non parliamo di una console Nintendo bensì del "solito" Raspberry Pi RP2040 con batteria ricaricabile racchiuso dentro un guscio modellato su quello del Game Boy modello originale, il celebre "mattoncino grigio" per capirci al volo.

Questa mini console non ha nessuno slot per le cartucce ma utilizza schede MicroSD per caricare ROM e homebrew. Lo schermo è talmente piccolo che giocare sembra essere un calvario e lo YouTuber evidenzia anche problemi nel premere i tasti, poiché troppo ravvicinati e anche loro di dimensioni incredibilmente ridotte.

Il mini mini Game Boy costa 85 dollari (spese di spedizione e dogana escluse) ma non ci sembra un grandissimo acquisto, sicuramente è un gadget carino ma la mancanza di licenza ufficiale e le dimensioni così ridotte sono un punto a sfavore di questo device. Se però volete stupire gli amici con una console microscopica, questo è il prodotto giusto per voi. Solo non aspettatevi di giocarci decentemente, ecco.



A proposito: sapete cosa vuol dire il nome Game Boy e perché Nintendo ha scelto questa denominazione per la sua storica console portatile?