Game Boy The Box Art Collection è finalmente disponibile anche su Amazon

Se avete vissuto l'epoca del Game Boy e siete appassionati di retrogaming, non potete lasciarvi scappare il nuovo lavoro di Bitmap Books, finalmente disponibile anche su Amazon Italia con spedizione a partire dal 19 giugno.

Game Boy The Box Art Collection, una raccolta delle principali, più strane e famose copertine dei giochi del Game Boy, 347 titoli in 374 pagine, accompagnate da una didascalia che ne approfondisce il significato ed una carrellata di screenshot del gioco in questione. Un volume massiccio che ogni appassionato della piccola console di Nintendo dovrebbe possedere.

Il tutto in una qualità di stampa assoluta ed una fedeltà dei colori incredibile, caratteristiche che accompagnano tutti i lavori della casa editrice. Su Amazon potete acquistare Game Boy The Box Art Collection a 36 euro compresa la spedizione.

Il volume è in vendita anche in altri store esteri, il modo più economico per ottenerlo è acquistarlo su Amazon Italia, che ci garantisce anche una garanzia totale per qualsiasi problema in quanto l'articolo è venduto e spedito da Amazon stessa. Non siamo a conoscenza della quantità di scorte effettivamente messe a disposizione per il mercato italiano, se siete interessati all'acquisto vi consigliamo di non esitare, potrebbe terminare da un momento all'altro e, dovesse accadere, acquistarne poi una copia potrebbe diventare molto più costoso.

Su Amazon sono in vendita anche SNES/Super Famicom A Visual Compendium, sempre di Bitmap Books, acquistabile sempre su Amazon Italia a 36 euro, con spedizione dall'8 luglio e SEGA Master System A Visual Compendium a 42 euro. Un'ottima occasione per recuperare anche le loro produzioni precedenti.