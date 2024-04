Game Boy vs Game Gear: sfida tra console portatili nei magici anni '90

I primi anni '90 non erano stati caratterizzati solo dall'iconica sfida tra Super Nintendo e SEGA Mega Drive che infiammò gli appassionati di console a 16-bit. Anche in ambito portatile Nintendo e SEGA si sfidarono con le loro proposte che hanno fatto la storia del mercato: l'originale Game Boy e il Game Gear.

Esattamente come le loro sorelle maggiori, anche Game Boy e Game Gear erano due piattaforme piuttosto diverse tra loro per tecnologie e parco titoli, distinguendosi così in maniera netta e con la possibilità di attirare più facilmente l'attenzione del pubblico. A differenza della sfida tra SNES e Mega Drive, che si mantenne sostanzialmente bilanciata durante il ciclo vitale delle due piattaforme, in ambito portatile la situazione fu ben diversa: la popolarità del Game Boy (scopriamo a proposito quali sono i migliori giochi di sempre per Game Boy) fu talmente stellare da aver di fatto dominato questo specifico settore del mercato, con il Game Gear che non ha mai goduto della stessa popolarità vendendo numeri radicalmente inferiori rispetto al rivale della Grande N.

Del resto la console portatile SEGA aveva alcuni limiti hardware che non le hanno permesso di spiccare adeguatamente il volo, su tutti la necessità di utilizzare ben 6 pile AA per funzionare e con un'autonomia di 6 ore a malapena. Il Game Boy, al contrario, ne richiedeva quattro per un'autonomia di ben 36 ore, poi ridotte a sole due pile AAA con il successivo modello Pocket. A questo si unisce una netta differenza in termini di parco titoli, con la piccola console Nintendo che offriva un quantitativo sconfinato di giochi, molto più ampio rispetto all'offerta della controparte SEGA.

E' pur vero, però, che il Game Gear era tecnologicamente molto più prestante rispetto all'avversario, con tanto di grafica a colori. Il Game Boy aveva comunque il suo fascino con le sue schermate giallo-verdi e successivamente in bianco e nero con la versione Pocket, ma è soltanto con l'avvento del Game Boy Color anni dopo che avrebbe offerto giochi a colori. In tal senso, dunque, il Game Gear aveva un tratto peculiare che gli consentiva di distinguersi.

Se tornassimo indietro agli anni '90, quale console preferireste tra Game Boy e Game Gear, e perché Scatenatevi con i commenti!

Mario Kart 8 Deluxe - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Versi è uno dei più venduti oggi su