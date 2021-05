Game Builder Garage: impara a programmare videogiochi con Nintendo Switch

Nintendo ha annunciato Game Builder Garage per Nintendo Switch, software educativo per imparare a programmare e creare videogiochi. Il programma sarà disponibile dal prossimo 11 giugno negli Stati Uniti al prezzo di 29.99 dollari, restiamo in attesa di conferme per il mercato europeo.

Game Builder Garage è un vero e proprio tool di sviluppo che permette di apprendere i rudimenti della programmazione e del game design, consentendo di creare i propri videogiochi da condividere poi con un vasto pubblico. Tramite una serie di tutorial sarà possibile imparare vari aspetti legati alla produzione di un videogioco dando vita alle proprie idee, senza alcun limite: dai giochi di corse ai rompicapo, passando per platform a scorrimento, giochi d'azione e sparatutto, Game Builder Garage mette a disposizione tutto quello che serve per creare vere e proprie esperienze ludiche.

I giochi creati potranno poi essere messi a disposizione di un vasto pubblico tramite una piattaforma dedicata che permetterà ai creatori di condividere le produzioni e ricevere feedback da altri sviluppatori e giocatori. Un vero e proprio strumento educativo pensato per chiunque voglia imparare le basi della programmazione di videogiochi.

Al momento Game Builder Garage non ha una data di uscita europea ma Nintendo potrebbe confermarla a breve, nell'attesa vi rimandiamo al trailer e alle prime immagini che trovate qui sotto.