Game Developers Choice Awards: Inscryption è il miglior gioco dell'anno

In occasione della GDC 2022 torna anche l'appuntamento con i Game Developers Choice Awards, i premi assegnati da membri dell'industria ai migliori giochi dell'anno. Premiati anche i migliori giochi indipendenti durante Independent Games Festival.

Per quanto riguarda l'Independent Games Festival (IGF) a trionfare è Inscryption che si porta a casa diversi premi tra cui l'ambito Seumas McNally Grand Prize.

Independent Games Festival 2022

Best Student Game: Live Adventure

Seumas McNally Grand Prize: Inscryption

Excellence in Audio: Inscryption

Excellence in Design: Inscryption

Excellence in Narrative: Inscryption

Excellence in Visual Art: Papetura

Nuovo Award: Memory Card

Audience Awards: Mini Motorways

Game Developers Choice Awards 2022

Game of the Year: Inscryption

Best Audio: Unpacking

Best Design: It Takes Two

Best Debut: Valheim

Innovation Award: Unpacking

Best Narrative: Psychonauts 2

Social Impact Award: Boyfriend Dungeon

Best Technology: Ratchet & Clank Rift Apart

Best Visual Art: Ratchet & Clank Rift Apart

Ambassador Award: Steven Spohn

Lifetime Achievement: Yuji Horii

Audience Award: Valheim

Inscription conquista anche il premio di miglior gioco dell'anno ai Game Developers Choice Awards, premiati anche giochi come Psychonauts 2 (Best Narrative) e Ratchet & Clank Rift Apart nelle categorie Best Technology e Best Visual Art. Infine, premio alla carriera a Yuji Horii, autore di Dragon Quest che ottiene il Lifetime Achievement per aver creare una saga leggendaria capace di influenzare usi e costumi di più di una generazione, diventando un vero e proprio fenomeno della cultura pop.