La Game Developers Conference 2021 si farà ma sarà solamente digitale

Lo scorso anno Informa Tech aveva annunciato il ritorno della GDC di San Francisco con una formula ibrida che prevedeva panel online e incontri dal vivo al Moscone Center, adesso però i piani sono cambiati, come confermato dagli organizzatori della fiera.

La Game Developers Conference 2021 si farà ma esclusivamente in formato digitale, con due appuntamenti ben distinti. Dal 15 al 19 marzo è in programma uno speciale GDC Showcase con Q&A, conferenze con gli sviluppatori e panel più tecnici mentre la GDC propriamente detta si terrà dal 19 al 23 luglio, in piena estate, esattamente come accaduto per la GDC Summer 2020, spostata da marzo ad agosto dello scorso anno.

Con i tempi attuali e considerando l'emergenza sanitaria ancora in corso in tutto il Mondo, è difficile pensare di organizzare eventi dal vivo e la stessa sorte toccherà all'E3 2021, il quale sarà interamente digitale come già confermato da ESA, con conferenze ed eventi trasmessi esclusivamente online. Una decisione inevitabile per tutelare al massimo la salute degli organizzatori, degli addetti ai lavori e dei visitatori.

Ancora nessuna notizia invece per quanto riguarda la Gamescom 2021, l'evento tedesco è di solito in programma a fine agosto, non sappiamo però se anche quest'anno la fiera sarà solamente online, anche se l'ipotesi sembra molto probabile.