Il game director di Motorstorm e Driveclub passa a Firesprite: lavorerà a Twisted Metal?

Si intensificano sempre più le voci attorno al presunto nuovo capitolo della serie di Twisted Metal, apparentemente in arrivo su PlayStation 5. Stando agli ultimi rumor circolati in rete, sembra che Sony, inizialmente affidatasi a Lucid Games (Destruction AllStars), abbia passato le redini del progetto a Firesprite, il suo nuovo studio first party.

Alla luce di queste indiscrezioni è interessante andare a scoprire che Matt Southern, già game director per titoli come Motorstorm e Driveclub degli ormai defunti Evolution Studios, si è accasato a partire da questo mese tra le fila di Firesprite. Stiamo parlando di un creativo con molta esperienza nel campo dei racing game, e questo trasferimento sembrerebbe avvalorare la tesi secondo cui lo studio acquisito recentemente da Sony possa essere al lavoro su Twisted Metal.

Precedentemente, Lucid Games si diceva alla ricerca di nuovi collaboratori che potessero contribuire allo sviluppo di un iconico titolo tripla A per PlayStation 5, da distribuire sul mercato come free-to-play. La pista più credibile portava proprio al franchise ideato da David Jaffe, ma parrebbe che il progetto sia ormai passato alle mani di Firesprite, che rimane peraltro al lavoro su Horizon Call of the Mountain, primo gioco annunciato per PlayStation VR 2. Al momento non ci rimane che attendere eventuali novità da parte di Sony.