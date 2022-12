Il game director di Valorant lascia Riot per unirsi a Bungie: lavorerà ad un nuovo gioco

Dopo aver plasmato l'esperienza competitiva di Valorant ed aver militato tra le fila di Riot Games per 12 anni, Joe Ziegler decide di cambiare casa e passare a Bungie, nota software house autrice della serie shooter di Destiny.

Il game director di Valorant ha annunciato il suo trasferimento con un post pubblicato su Twitter, tramite cui ha voluto salutare affettuosamente i suoi ormai ex colleghi di Riot Games: "Ciao a tutti, volevo farvi sapere che dopo 12 fantastici anni in Riot, questa sarà la mia ultima settimana. Parto con il cuore pieno di gratitudine per Riot Games e per tutti voi per gli incredibili ricordi che abbiamo condiviso insieme". Ziegler ha aggiunto di star "lavorando su cose nuove che, si spera, un giorno potranno essere giocate da tutti voi".



Ziegler ha contribuito attivamente a guidare il team Valorant di Riot per più di otto anni. È entrato a far parte della compagnia per la prima volta come game designer nel 2010, dopo aver lavorato presso Pandemic Studios e Killspace Entertainment nei ruoli di designer e director.



Sebbene il prodotto di punta di Bungie rimanga ovviamente Destiny, lo studio di Sony sta assumendo da un po' di tempo un progetto non ancora annunciato: l'estate scorsa, Bungie ha pubblicato un annuncio di lavoro per un responsabile marketing per una nuova IP, e fra le competenze desiderate che l'azienda cerca nei potenziali candidati abbiamo la familiarità con gli MMO, i modelli di business free-to-play e i giochi per dispositivi mobili. Il sospetto è che il gioco abbia a che fare con l'accordo stretto tra Bungie e NetEase, ma al momento non ci sono conferme ufficiali in merito.

Altri annunci di Bungie fanno riferimento ad un action in terza persona, dunque potrebbero esserci diversi progetti in cantiere presso la software house.