Game Drive SSD per console Xbox di Seagate da 1TB in offerta su Amazon

Ottima promozione su Amazon per espandere la memoria della vostra console Microsoft, il nuovo SSD esterno Seagate da 1TB compatibile con la famiglia delle console Xbox One e Xbox Series X|S, è in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo, scopriamo la promozione.

L'SSD Seagate con una capacità da 1TB e la velocità di un SSD consente di creare una raccolta incredibile di giochi scaricati per la nostra console di casa Microsoft con tempi di caricamento bassissimi. Ovviamente è compatibile anche con i giochi scaricati grazie all'abbonamento Xbox Game Pass.

Con un design che si allinea alle nuove console Xbox, una barra a LED si illumina del tipico verde di Xbox, si tratta di un acquisto consigliato a chi non è soddisfatto dalla memoria di archiviazione della propria console.

Su Amazon è acquistabile ad un ottimo prezzo, a soli 148,99 euro con lo sconto di 51 euro dal prezzo di listino di 199,99 euro, clicca qui per visualizzare l'offerta su Amazon Italia.

l'SSD è alimentato tramite una presa USB 3.2 Gen 1 per installare e giocare in modo semplice e velocissimo: basta collegarlaìo alla console e sarà attivo in meno di due minuti senza nessuna operazione da parte nostra.

Grazie al servizio "Rescue Data Recovery Services" i vostri dati saranno al sicuro, la memoria esterna godrà di una garanzia di 3 anni con la possibilità di recupero dei dati persi da danni causati dall’acqua o calamità naturali, così come da sbalzi di energia.