Game Freak annuncia Town, un nuovo JRPG per Nintendo Switch

In occasione dell'evento Direct, Nintendo e Game Freak (autori della serie di Pokémon) hanno annunciato l'arrivo di Town (titolo provvisorio del progetto), una nuova esclusiva per Nintendo Switch.

Al momento non sappiamo molto sul gioco, se non che si tratterà di un JRPG e che uscirà in esclusiva sulla console ibrida nel corso del 2019. Il titolo è stato annunciato con il trailer che vi abbiamo riportato in apertura di notizia: come potete osservare, l'aspetto grafico del gioco sembra molto colorato e vivace, per quanto volutamente semplicistico nel design. Il filmato permette di dare un primo sguardo a personaggi, ambientazioni e creature che affronteremo nel corso dell'avventura.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Town, nuovo RPG di Game Freak, sarà rilasciato su Nintendo Switch nel corso del 2019.