Game Freak aveva paura di un fallimento di Switch durante lo sviluppo di Pokemon Let's GO

Junichi Masuda, Game Director di Pokemon Let's GO, ha dichiarato in una recente intervista che durante lo sviluppo di Let's GO Pikachu e Eevee Game Freak temeva un flop commerciale di Nintendo Switch.

Lo sviluppo dei due giochi è iniziato a cavallo tra il 2015 e il 2016, quindi ben prima del lancio della console, in un periodo in cui non era assolutamente possibili avanzare previsioni sul possibile successo commerciale della stessa.

Una volta che Switch ha fatto il suo debutto sul mercato (marzo 2017) il team di Game Freak si è sentito sollevato, la console è stata accolta positivamente dal pubblico e le vendite sono state decisamente buone, permettendo alla compagnia di lavorare in tutta serenità sul nuovo gioco dei Pokemon.

Masuda tocca anche altri argomenti durante l'intervista, ribadendo come Pokemon Let's GO sia un gioco pensato per tutta la famiglia ed è solo "il primo pezzo di un puzzle che porterà la serie verso nuovi orizzonti", inizialmente si era pensato ad un remake di Pokemon Giallo ma in seguito è stato deciso di apportare varie modifiche al gameplay basandosi sulle meccaniche di Pokemon GO.

Una strategia che ha funzionato molto bene, considerando l'enorme successo commerciale riscosso da Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee, che hanno venduto oltre tre milioni di copie nei primi tre giorni di commercializzazione.