Game Freak e la dimensione dei team: Masuda preferisce gruppi di lavoro ridotti

Il team di Game Freak è attualmente in procinto di lanciare sul mercato due diverse produzioni: la prossima coppia di titoli Pokemon ed una IP completamente nuova.

Recentemente, la redazione di Game Informer ha avuto modo di intervistare Junichi Masuda, producer degli attesissimi Pokemon Spada e Pokemon Scudo. Nel corso della chiacchierata, il veterano di casa Game Freak ha avuto modo di discutere di alcuni aspetti organizzativi legati allo sviluppo videoludico. In particolare, Masuda ha espresso la propria preferenza per team relativamente piccoli: una scelta che trova la propria motivazione nella volontà di assicurare una comunicazione interna che possa risultare efficace.

All'interno di Game Freak è possibile vedere team relativamente piccoli impegnati in progetti che risultino slegati dal franchise di Pokemon. Questi ultimi agiscono nell'ambito di un sistema denominato "Gear Project" ed hanno nel tempo dato vita a differenti titoli. Tra questi possiamo ad esempio citare produzioni quali HarmoKnight o lo stesso Little Town Hero, ormai prossimo alla pubblicazione, attesa su Nintendo Switch per il prossimo 16 ottobre. Sulle pagine di Everyeye potete trovare una nostra anteprima di Little Town Hero, a cura di Andrea Fontanesi.



