Game Freak sarà al Nintendo Direct: novità su Project Bloom o Pokemon?

Secondo quanto riportato dall'insider Pyoro, il Nintendo Direct di febbraio (non ancora annunciato) sarà un Partner Showcase che vedrà la presenza, tra gli altri di Game Freak, lo studio di proprietà di Nintendo e The Pokemon Company, autore dei giochi della celebre serie Pocket Monsters.

Pyoro cita proprio Game Freak tra i partner dell'evento e ci si chiede effettivamente che cosa possa mostrare l'azienda giapponese durante il Nintendo Direct Partner Showcase di febbraio. D'accordo, un nuovo gioco dei Pokemon potrebbe essere in arrivo considerando che il 27 febbraio si festeggia il Pokemon Day ma in questo caso solitamente le novità vengono annunciate tramite lo show digitale Pokemon Presents.

Game Freak sta lavorando a Project Bloom, nuova IP pubblicata da Private Division e attesa nel 2026, inoltre nei mesi scorsi Game Freak ha registrato il marchio Pand Land, non sappiamo se collegato o meno a questo progetto misterioso.

C'è poi chi pensa che la compagnia stia preparando un remake di Pokemon per quest'anno, magari Pokemon Bianco e Nero o le riedizioni di Pokemon Diamante e Perla. Sarà vero? Probabilmente lo scopriremo entro la fine del mese, ammesso e non concesso che Nintendo abbia davvero un Direct in programma in questi ultimi giorni di febbraio.