Game Freak oltre Pokémon: in arrivo il remake di una storica IP dello studio?

Pokémon Scarlatto e Violetto usciranno a novembre, ormai è stato annunciato da The Pokémon Company. Ciò farebbe pensare che le forze di Game Freak siano concentrate nello "sprint" finale sui due titoli di nona generazione, ma le cose potrebbero non stare così. Anzi: è possibile che lo studio voglia resuscitare una vecchia IP dormiente da tempo.

Come ci spiega un post sul subreddit di Gaming Leaks and Rumors, Game Freak avrebbe registrato il marcio di Quinty. Quinty, per chi non lo sapesse, è il nome giapponese del titolo di debutto della stessa Game Freak, pubblicato da Namco nel lontano 1989 su Nintendo Entertainment System e nel 2014, benché solo in Giappone, su WiiU tramite Virtual Console.

Per diversi anni, il marchio di Quinty è rimasto dormiente, perciò un suo rinnovo, che potrebbe essere semplicemente dovuto ad una ciclica prassi aziendale, sembra suggerire l'arrivo di un remake o di un sequel di Quinty, che potrebbe essere un ottimo modo per Game Freak per allontanarsi per qualche tempo dallo sviluppo dei nuovi giochi della serie Pokémon, come l'azienda ha già tentato di fare, benché con scarso successo, con produzioni come Little Town Hero per Switch.

Quinty è stato anche il primo videogioco di Satoshi Tajiri e Ken Sugimori, i due creatori dei mostriciattoli tascabili di Game Freak, ed ha riscosso un buon successo in Giappone, tanto da ricevere un manga realizzato dallo stesso Sugimori e una release internazionale con il nome di Mendel Palace. Sfortunatamente, questo secondo trademark sembra essere ancora dormiente.

Le premesse del gioco, comunque, sono decisamente particolari, soprattutto nella versione giapponese: qui, infatti, il protagonista dell'action per NES è Carton, che deve salvare la sua fidanzata dalle grinfie di Quinty, sorella minore dello stesso Carton che ha rapito la giovane amante per gelosia nei confronti del fratello. Nella versione americana del gioco, invece, Carton diventa Bon-Bon, un giovane che deve salvare la principessa Candy da un sogno in cui è rimasta intrappolata.