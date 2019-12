Game Freak regala tre codici 'Dono Segreto' per Pokémon Spada e Scudo

I ragazzi di Game Freak, colti dallo spirito delle festività e come gesto di gratitudine nei confronti dei loro fan, hanno deciso di regalare tre codici dono per Pokémon Spada e Scudo che sbloccano una serie di PokéBall.

Il regalo, pubblicato sull'account ufficiale di Game Freak, proviene direttamente dal famoso Ball Guy, la simpatica mascotte che distribuisce PokéBall all'interno di ogni palestra della regione di Galar. Il primo codice è K0UN1NMASC0T e sbloccherà una Velox Ball, una Luna Ball e una Level Ball. Il secondo codice è 1YAHAYA regalerà una Esca Ball, una Peso Ball e una UC Ball mentre l'ultimo codice è 0KUGAFUKA1B0RU frutterà una Love Ball, una Friend Ball e una Dream Ball.

Per utilizzare i codici basterà collegarsi ad internet e entrare nel menu "Dono Segreto" per poi selezionare "Ricevi un Dono Segreto" e infine scegliere l'opzione "Tramite codice seriale/password". Se tutto è andato per il verso giusto riceverete i doni all'istante. I codici saranno disponibili fino al 15 gennaio 2020.

Pokémon Spada e Scudo hanno riscosso un clamoroso successo di vendite, tanto che negli Stati Uniti è risultato il franchise che ha avuto il miglior mese di sempre. Sulle nostre pagine potete trovare le guide su come catturare ed evolvere i Pokémon più rari tra cui, Goomy e Dhelmise.