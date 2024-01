Game Freak registra il marchio Pand Land: è il nome ufficiale di Project Bloom?

Oltre alla pubblicazione del DLC Epilogo di Pokémon Scarlatto e Violetto il Tesoro dell'Area Zero, sembra che Game Freak sia già attivamente al lavoro su un altro progetto ancora, scollegato dalla sua storica serie prodotta in collaborazione con Nintendo dal lontano 1996.

Come fatto notare via Twitter/X dal portale Gemtasu, infatti, lo studio giapponese ha infatti registrato il marchio Pand Land: nello specifico, il nome è stato registrato in data 8 novembre 2023, mentre il logo del presunto gioco risale al 28 dicembre 2023. Non ci sono al momento altre informazioni sulla natura del progetto, con Game Freak che non ha diffuso nessun dettaglio in merito. Tutto ciò che abbiamo al momento a disposizione, dunque, riguarda attualmente nome e logo del presunto prossimo progetto della compagnia.

Se da un lato non va esclusa l'ipotesi che possa trattarsi di un gioco del tutto nuovo, è bene ricordare che nel maggio del 2023 è stato annunciato Project Bloom, titolo al quale Game Freak sta lavorando in collaborazione con Private Division, publisher sotto etichetta Take-Two. Di Project Bloom non si hanno più avuto notizie in seguito al reveal dello scorso maggio, e non è chiaro a che punto siano i lavori. A questo punto, però, l'ipotesi che Pand Land possa essere il nome ufficiale di Project Bloom non è del tutto da scartare, e chissà che novità più concrete in merito non arrivino già nel corso del 2024.