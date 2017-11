Game Freak sta pensando in grande per il nuovo Pokemon in arrivo su Switch?

In un recente podcast di Easy Allies è stato menzionato chepotrebbe fare le cose in grande con il prossimo capitolo diin arrivo su. Gli sviluppatori vorrebbero realizzare un gioco molto ambizioso, in maniera simile a quanto visto con

Se andate al minuto 55:44 del video riportato in cima, infatti, potete ascoltare a tal proposito le parole di Michael Damiani: il producer di Easy Allies avrebbe appreso la notizia da fonti affidabili, secondo le quali Game Freak vorrebbe realizzare uno dei giochi più ambiziosi della saga Pokemon, qualcosa di dirompente come The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Che i due giochi possano somigliarsi a livello di struttura, tuttavia, è stato escluso dallo stesso Junichi Masuda (co-fondatore di Game Freak) durante un'intervista concessa all'E3 2017.

Dal momento che si tratta di un semplice rumor, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di ulteriori dettagli. Voi cosa vi aspettate dal nuovo capitolo di Pokemon in arrivo su Switch? Intanto vi ricordiamo che da pochi giorni Pokemon Ultrasole e Ultraluna sono disponibili su 3DS.