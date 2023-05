Game Freak: gli sviluppatori di Pokémon lavoravano ad una nuova IP PS4, ormai cancellata

Game Freak è una software house che tutti immediatamente ricolleghiamo alla serie di Pokémon e ad altri franchise Nintendo. Tuttavia, nonostante gli anni di stretta collaborazione con la casa di Kyoto, lo studio rimane indipendente ed è libero di sviluppare anche per altre piattaforme.

Come scoperto dall'utente Twitter Timur, sempre attento a cogliere nuove informazioni dai profili professionali degli sviluppatori, Game Freak ha lavorato per un po' di tempo ad una nuova IP per PlayStation. Il lasso di tempo indicato nel profilo LinkedIn del designer Masafumi Nukita è quello che va da agosto 2014 a gennaio 2015, e sfortunatamente non vengono condivisi altri dettagli al riguardo. Tutto ciò che sappiamo è che il progetto avrebbe dovuto vedere la luce su PS4, all'epoca la console di nuova generazione di Sony, ma è stato in seguito cancellato.

Che numerosi titoli vengano cancellati dietro le quinte non è di certo una novità, ed è stato lo stesso Shuhei Yoshida di Sony ad affermare che la compagnia di PlayStation cancella moltissimi giochi. I motivi dietro la cancellazione di questa misteriosa IP di Game Freak potrebbero essere i più disparati: il progetto potrebbe non aver raggiunto gli standard qualitativi richiesti da Sony, oppure gli sviluppatori potrebbero essere incappati in problemi tecnici che hanno impedito la conclusione dei lavori, tanto per fare degli esempi.

L'ultimo titolo realizzato da Game Freak è Pocket Card Jockey: Ride On!, riedizione del capitolo originale pubblicato su Nintendo 3DS. Tuttavia, la produzione recente più importante è sicuramente quella di Pokémon Scarlatto e Violetto, che hanno infranto ogni record di vendite in Giappone.