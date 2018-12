Game Freak vuole sorprendere i giocatori nel 2019: sarà l'anno di Pokemon Switch e Town?

Dopo aver lanciato Pokemon Let's GO, Game Freak ha continuato i lavori su altri due progetti in cantiere, con l'obiettivo di "sorprendere i giocatori nel 2019", come affermato negli ormai tradizionali auguri di fine anno diffusi tramite le pagine di Famitsu.

Il riferimento potrebbe essere al nuovo Pokemon per Nintendo Switch (che dovrebbe introdurre l'ottava generazione di mostri) oppure a Town, nuovo progetto della compagnia annunciato a settembre tramite un Nintendo Direct. Game Freak non si è sbilanciata troppo a riguardo, limitandosi a ribadire che "l'obiettivo è quello di sorprendere i giocatori", ringraziando al tempo stesso tutta la community per il supporto ricevuto nel 2018.

Pokemon Let's GO ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica vendendo oltre tre milioni di copie nella prima settimana e diventando di fatto uno dei giochi Switch più venduti dell'anno insieme a Super Smash Bros Ultimate.