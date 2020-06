Game Gear Micro annunciato da SEGA, torna la storica console portatile

Come parte dei festeggiamenti per il sessantesimo anniversario, SEGA ha annunciato Game Gear Micro, riedizione della storica console portatile uscita nell'ottobre del 1990 in Giappone e pronta a tornare a trent'anni esatti dal lancio.

Questa nuova versione del Game Gear può contare su dimensioni davvero contenute (appena 80mm×43mm×20mm) mentre il peso non è stato reso noto. Game Gear Mini sarà disponibile in quattro diversi colori: nero, azzurro, rosso e giallo, ognuno contenente quattro diversi giochi.

Nel momento in cui scriviamo l'elenco completo dei giochi per Game Gear Micro non è ancora stato diffuso, tra quelli mostrati nel trailer e nelle immagini promozionali troviamo però troviamo Sonic The Hedgehog, OutRun e Royal Stone (per il modello nero), Sonic Chaos e Gunstar Heroes (per la colorazione azzurra), Shining Force e relativi seguiti (per la colorazione gialla), Megami Tensei Gaiden Last Bible, The GG Shinobi e Colums per il modello rosso.

Game Gear Micro sarà disponibile in Giappone dal 6 ottobre 2020 al prezzo di 4.980 yen, circa 40 euro al cambio attuale. Nessuna conferma per quanto riguarda l'arrivo della mini console sul mercato occidentale, ad oggi l'annuncio riguarda il solo mercato giapponese, nelle prossime ore SEGA dovrebbe pubblicare un comunicato stampa con ulteriori informazioni su questo nuovo prodotto. Insieme alla console sarà disponibile anche una speciale lente d'ingrandimento per lo schermo (Big Window Micro), in vendita separatamente.

Comprerete il Game Gear Micro? Siete soddisfatti di questo annuncio oppure vi aspettavate altro per il sessantesimo anniversario di SEGA?