Game Gear Micro: tutti i giochi inclusi, da Sonic a OutRun

SEGA ha annunciato il nuovo Game Gear Micro in arrivo a ottobre in Giappone in quattro diverse colorazioni, ognuna delle quali conterrà al suo interno quattro differenti giochi: vediamo insieme quali sono i giochi inclusi.

Ogni modello verrà venduto al prezzo di 4.980 yen (circa 40 euro al cambio attuale) oppure in uno speciale pacchetto che include tutti i colori (nero, giallo, azzurro e rossa) al prezzo di 29.980 yen, in questo ultimo caso è inclusa anche la lente d'ingrandimento Big Window Micro, accessorio altrimenti venduto a parte.

Game Gear Nero

Out Run

Puyo Puyo Tsu

Royal Stone

Sonic the Hedgehog

Gear Gear Azzurro

Baku Baku Animal Sekai Shiikugakari Senshuken

Gunstar Heroes

Sonic & Tails

Sylvan Tale

Game Gear Giallo

Nazo Puyo Arle no Roux

Shining Force

Shining Force II

Shining Force Final Conflict

Game Gear Rosso

Columns

The G.G. Shinobi

Megami Tensei Gaiden Last Bible

Megami Tensei Gaiden Last Bible Special

Una selezione interessante con sedici diversi classici SEGA, non potevano mancare ovviamente i giochi di Sonic, così come Colums (il "Tetris" del Game Gear), OutRun e The G.G. Shinobi, tra i titoli più venduti e popolari. Non è chiaro al momento se tutte le versioni verranno prodotte con la medesima tiratura oppure no. La disponibilità è prevista per il 6 ottobre 2020 in Giappone (a trent'anni esatti dal lancio), nessuna conferma riguardo il possibile arrivo in Europa e Nord America.