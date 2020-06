Game Gear Micro: preordini aperti in Giappone, ecco i prezzi

I principali rivenditori giapponesi hanno aperto i preordini per il SEGA Game Gear Micro, riedizione della storica console portatile in uscita il 6 ottobre 2020 in Asia, esattamente trent'anni dopo il lancio della versione originale.

Game Gear Micro è disponibile su Amazon Japan, Rakuten e EBten nelle colorazioni giallo, nero, rosso e blu, ognuna delle quali contiene quattro diversi giochi secondo questo schema.

Game Gear Nero

Out Run

Puyo Puyo Tsu

Royal Stone

Sonic the Hedgehog

Gear Gear Blu

Baku Baku Animal Sekai Shiikugakari Senshuken

Gunstar Heroes

Sonic & Tails

Sylvan Tale

Game Gear Rosso

Columns

The G.G. Shinobi

Megami Tensei Gaiden Last Bible

Megami Tensei Gaiden Last Bible Special

Game Gear Giallo

Nazo Puyo Arle no Roux

Shining Force

Shining Force II

Shining Force Final Conflict

I singoli modelli costano 5,478 yen (circa 45 euro al cambio attuale), su Amazon è disponibile anche lo speciale pacchetto che include tutte e quattro le colorazioni con l'aggiunta delle lente di ingrandimento al prezzo di 57.800 yen, circa 474 euro al cambio.

Ancora nessuna notizia riguardo l'arrivo del Game Gear Micro in Occidente, al momento l'annuncio è riservato al solo mercato asiatico, nel momento in cui scriviamo nessun rivenditore europeo o americano ha inserito il Game Gear Micro nei propri listini. Non è escluso ovviamente che la micro console possa comunque arrivare dalle nostre parti, restiamo in attesa di eventuali conferme a riguardo.