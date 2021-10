Game Ground di Bolzano: anche il Fossa e Sabaku tra gli ospiti domenica 24 ottobre

Grazie all'approvazione di molteplici normative volte a contenere la diffusione della crisi sanitaria internazionale in Italia, la nostra penisola sta progressivamente ospitando un ritorno in scena di moltissime manifestazioni.

In attesa dell'edizione 2021 di Lucca Comics & Games, possiamo ad esempio citare l'interessante rassegna videoludica al momento ospitata dalla città di Bolzano. Battezzato Game Ground, l'importante evento propone un ricco calendario di panel e appuntamenti speciali, tramite i quali approfondire diversi aspetti e retroscena del mondo dei videogiochi.

Attualmente in pieno svolgimento, Game Ground si protrarrà sino alla giornata di domenica 24 ottobre 2021, data che vedrà ospiti all'evento anche il nostro Francesco Fossetti e Michele Poggi/Sabaku no Maiku. In un panel intitolato "Il videogioco e il web, l'editoria e la professione del creator", si darà vita ad un dialogo sul videogioco ai tempi del web e della crescita delle community online. Una riflessione sul ruolo del giornalista videoludico e sulla professione del content creator, oltre che sulle potenzialità offerte al medium dalle grandi piattaforme streaming. L'appuntamento è fissato per le ore 18:00, con accesso vincolato all'effettuazione di una prenotazione online.

Per consultare il calendario completo della manifestazione e prenotare la vostra partecipazione ai panel, potete dirigervi sulle pagine del sito ufficiale di Game Ground.