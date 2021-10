Game Ground: festival dei videogiochi a Bolzano, l'evento entra nel vivo

È partita a Bolzano la prima edizione di Game Ground, festival del videogioco organizzato dall’associazione BeYoung (UPAD) con il sostegno dell’Ufficio Politiche Giovanili della Provincia di Bolzano: dieci giorni all’insegna di mostre retrogaming interamente giocabili, eventi a teatro, conferenze e incontri gratuiti.

Game Ground celebra questo mondo affascinante e sorprendente nelle sue innumerevoli sfaccettature, e lo fa proprio a partire dalla storia, attraverso 100 postazioni completamente giocabili in maniera gratuita, posizionate in alcuni luoghi di aggregazione e cultura della città (Museion, 20Twenty, Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige, spazio DRIN, Spazio Young).

Game Ground mira proprio a coinvolgere e divertire tutti grazie all’immediatezza dei vecchi coin-op e giochi classici per console come Pac-Man, Street Fighter II, Super Mario Bros, Donkey Kong tanti altri. Game Ground ha inaugurato le mostre il 14 ottobre e nel primo weekend di apertura centinaia di visitatori hanno preso d’assalto le postazioni retrogaming all’interno delle diverse location. Grande successo anche per i primi eventi in streaming, che proseguiranno nei prossimi giorni sulla pagina Facebook e sul canale YouTube ufficiale del festival. A partire da giovedì 21 e fino a domenica 24 ottobre, accanto alle mostre interattive si articolerà poi un palinsesto ricchissimo di ospiti.

30 eventi dal vivo: unn mosaico ricchissimo e variegato, con interventi tematici sulla psicologia e sugli usi didattici del medium, sulle professioni del videogioco e sui percorsi formativi, su gamification e tecnologia, sui rapporti con il cinema e gli altri media, sulle scienze umane e sui rimandi culturali all’interno dei titoli più amati.

Adottando un approccio che tende a conciliare cultura pop e intrattenimento, Game Ground propone anche una serie di appuntamenti presso il Teatro Rainerum: sabato 23 ottobre Kurolily e Giovanni Muciaccia inventeranno insieme un livello di Super Mario Maker, domenica 24 ottobre Sabaku No Maiku e Francesco Fossetti parleranno del videogioco sul web. Tutti gli eventi sono gratuiti e accessibili solamente con Green Pass, previa prenotazione online dal sito www.gameground.it o direttamente sul posto.