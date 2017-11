Game Informer smentisce i rumor sul nuovo Superman di Rocksteady

Secondo unemerso pochi giorni fa su 4chan, la prossima cover story di Game Informer avrebbe rivelato un nuovo gioco didedicato a. Nelle ultime ore, però, è arrivata la smentita ufficiale di Andrew Reiner, l'Executive Editor del magazine americano.

Come potete leggere nei due tweet riportati a fondo pagina, un utente ha chiesto a Andrew Reiner se la prossima cover story di Game Informer sarebbe stata dedicata al Superman di Rocksteady, ricevendo in risposta un secco "no". Reiner ha inoltre specificato che la copertina del magazine non sarà nemmeno dedicata a Rocksteady, smentendo ogni rumor che voleva nel prossimo numero della rivista un reveal sui prossimi progetti dello sviluppatore.

Naturalmente, questo non significa che Rocksteady non si trovi al lavoro su qualcosa di nuovo, magari proprio su un gioco di Superman, ma sicuramente non sarà il prossimo numero di Game Informer a rivelarlo. A questo punto, però, le notizie fornite dal presunto insider su 4chan si sono rivelate infondate.

A voi piacerebbe un gioco di Rocksteady dedicato all'iconico supereroe?