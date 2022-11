Quale sarà il Game of the Year 2022? Tutti i vincitori del GOTY ai The Game Awards

A fronte della calorosa accoglienza riservata a God of War: Ragnarok da parte della critica videoludica e dell'avvicinarsi dei The Game Awards 2022, è tempo di indicare i migliori candidati al GOTY!

Dal 2014 ad oggi, la manifestazione organizzata e condotta da Geoff Keighley ha celebrato le migliori produzioni videoludiche dell'anno, spesso ospitando confronti di altissima caratura, come quello tra Red Dead Redemption II e God of War nel 2018. In attesa di scoprire i candidati ufficiali all'edizione 2022 dei The Game Awards, non mancano le produzioni eccellenti da tenere sotto stretta sorveglianza. Da Elden Ring a Immortality e al già citato God of War: Ragnarok, il 2022 ha regalato molteplici gemme videoludiche.

Mentre si avvicina l'appuntamento con l'8 dicembre 2022, vi rinfreschiamo la memoria con l'elenco completo dei vincitori del Game of the Year alle precedenti edizioni dei The Game Awards:

Edizione 2014: Dragon Age: Inquisition ;

; Edizione 2015: The Witcher 3: The Wild Hunt ;

; Edizione 2016: Overwatch ;

; Edizione 2017: The Legend of Zelda: Breath of the Wild ;

; Edizione 2018: God of War ;

; Edizione 2019: Sekiro: Shadows Die Twice ;

; Edizione 2020: The Last Of Us: Parte II ;

; Edizione 2021: It Takes Two;

Quale pensate possa essere il miglior candidato per il GOTY del 2022? Spazio alle vostre proposte nei commenti in calce a questa news!