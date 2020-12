Game of the Year The Movie: il film che racconta il mondo dei videogiochi in Italia

Il mondo dei videogiochi è più vivo che mai anche in Italia, e merita di essere raccontato in ogni sua sfaccettatura. Quale miglior modo di farlo se non attraverso gli occhi di coloro che li creano, li giocano, li vivono e li raccontano ad un platea in continua espansione?

È quello che ha pensato Alessandro Redaelli (Funeralopolis), regista di Game of the Year - The Movie, film prodotto da Withstand Film che si pone come un documentario sul mondo dei videogiochi in Italia. L'obiettivo dei suoi creatori è quello di raccontare la scena italiana a trecentosessanta gradi, spaziando senza soluzione di continuità dal mainstream fino ad arrivare all'underground, pertanto vanterà la partecipazione di alcuni dei volti più noti del settore. Tra quelli già presentati figurano Kenobit, musicista, traduttore, streamer e appassionato di retrogaming, e Michele "Sabaku no Maiku" Poggi, content creator che ha stregato migliaia di appassionati con le sue analisi approfondite sui videogiochi. Spazio anche per Giuseppe Mancini e Francesca Zacchìa, sviluppatori indipendenti e visionari di Yonder e responsabili di giochi come Circle of Sumo, oltre che per Matteo Corradini e Diego Sacchetti, creatori di Ray Bibbia, il prete esorcista protagonista di The Textorcist.

Gli altri protagonisti verranno svelati nei prossimi giorni, mentre il trailer di Game of the Year - The Movie verrà pubblicato il prossimo 8 dicembre. Nell'attesa, potete dare un'occhiata al teaser di 15 secondi che abbiamo allegato in calce a questa notizia e seguire la pagina ufficiale di Game of the Year- The Movie.