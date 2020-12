Game of the Year The Movie: il primo trailer del doc dedicato ai videogiochi in Italia

Vi abbiamo già parlato del documentario Game of the Year The Movie, una produzione tutta italiana (regia di Alessandro Redaelli) dedicata al mondo dei videogiochi nel nostro paese. Dopo un breve teaser, è ora disponibile anche il primo full trailer ufficiale.

Game of the Year è un documentario d'osservazione corale che racconta le vite e gli sforzi

quotidiani di dieci persone coinvolte nel mondo dei videogiochi in Italia. Sviluppatori, giocatori

professionisti, content creators: Goty, girato per diciotto mesi in tutto il paese, offre uno sguardo

intimo su una comunità di persone che hanno scelto i videogiochi per esprimersi. Da designer

indipendenti che lavorano da casa a YouTuber di successo con milioni di follower, da aspiranti

giocatori professionisti che svolgono due lavori a campioni giramondo, GotY è una storia di sogni,

vittorie e fallimenti ambientata sullo sfondo della più grande industria dell'intrattenimento nel

mondo.

Prodotto da Davide Ferazza di Withstand Film (Numero Zero. Alle origini del rap italiano) con la regia di Alessandro Redaelli e sceneggiatura di Alessandro Redaelli, Ruggero Melis, Daniele Fagone (consulente alla sceneggiatura: Francesco Fossetti), Game of the Year The Movie vede nel cast, tra gli altri, nomi come Fabio Bortolotti, Simone Rosi, Alena Zueva, Alessandro Allocco, Matteo Corradini, Diego Sacchetti, Davide Isimbaldi, Simone Granata, Antonella Bovino, Mattia Attrice, Francesco Miceli, Michele Poggi, Giuseppe Mancini, Francesca Zacchia e Riccardo Romiti.