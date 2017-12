Game of Thrones Conquest: al via gli eventi invernali

L’inverno è arrivato. Inl'esercito del Re della Notte ha fatto breccia nelle mura e sta invadendo Westeros. Ispirati al finale della settima stagione della serie, oggihanno svelato gli eventi invernali a tempo limitato che si svolgeranno all'interno del gioco dal 22 dicembre al 2 gennaio.

Durante l'evento Jaime’s Pledge, che si svolge dal 22 al 24 dicembre, i giocatori devono unirsi per affrontare un esercito di White Walker che si sono introdotti a Westeros. Chi partecipa al combattimento avrà l'opportunità di ricevere dei materiali per realizzare dei set di equipaggiamento della Casa Lannister.



Dopo Jaime’s Pledge, in Game of Thrones Conquest sbarcheranno ulteriori eventi a tema festivo. Si tratta di The Long Night (dal 25 dicembre al 2 gennaio), Feast of Crone (dal 30 dicembre al 1 gennaio) e The Iron Bank (dal 24 dicembre al 2 gennaio), che trasformeranno il mondo di Westeros in occasione delle feste e offriranno una varietà di ricompense di alto livello e pacchetti regalo a tema.



Sviluppato da Turbine, Game of Thrones Conquest pone i giocatori al comando di una Casa tutta loro per farli districare nel pericoloso ambiente politico di Westeros e conquistare il Trono di Spade. Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister e Jon Snow guidano i giocatori mentre passano a colpi di strategia dall'essere portabandiera a conquistare il comando di una Grande Casa, fino a diventare Re o Regine di Westeros. Solo i più scaltri, però, hanno le carte in regola per sedere sul Trono di Spade. Game of Thrones Conquest è disponibile sull'App Store e su Google Play.