Game of Thrones: un cosplay di Melisandre, la strega in rosso

George R. R. Martin ha creato un mondo intriso di segreti e misteri, con personaggi che si fanno voce del volere di alcune divinità e scombinano quindi i piani di re e generali in Game of Thrones. La magia è un'arma pericolosa che può compiere in pochi attimi ciò che in altre occasioni richiederebbe molto più tempo.

Assassinii e intrighi sono quindi all'ordine del giorno in Game of Thrones e, nelle vicende narrate dai libri principali di Martin, trova molto spazio Melisandre, sacerdotessa del culto del signore della luce R'hllor e sempre vestita di rosso, tanto che ha assunto proprio il soprannome di donna in rosso. Fin dalla sua comparsa nella serie agli ultimi secondi, è riuscita a tenere tra le mani il destino di molti, anche a far risorgere un personaggio di Game of Thrones con una preghiera.

Ora Saint Hysteria ha voluto nuovamente ricordare questa figura. Le fiamme di Game of Thrones evocano questo cosplay di Melisandre nella neve, ancora una volta ammantata da un lungo abito rosso coordinato con i suoi capelli, mentre si sta preparando per qualche evocazione o per qualche sacrificio con una spada tra le mani. Cosa ve ne pare di questa interpretazione della cosplayer.

