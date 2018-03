Game of Thrones, Legends of Tomorrow e Twin Peaks tra le Top news di ieri in Serie TV

si prepara infine a lanciare nel nostro paese le edizioni home video di, la serie evento divenuta subito un cult d’autore. Nuovi scatti provenienti dal set dell'ottava stagione dici mostrano poi che glifaranno sul serio, e che lo scontro finale sarà accesissimo.

Twin Peaks arriva in edizione home video!

L'attesa è finita! Universal Pictures Entertainment Italia ha annunciato che i DVD e Blu-ray disc di Twin Peaks sono ora acquistabili nel nostro paese. Entrambe le edizioni contengono le 18 puntate dirette da David Lynch e oltre sei ore/otto (in base all’edizione acquistata) di contenuti speciali destinati esclusivamente al mercato casalingo. Questi sveleranno infatti cosa si celi davvero dietro il “sipario rosso” e mostreranno come sia stato realizzato questo incredibile show televisivo.

Game of Thrones e l'esercito degli Estranei

Lo scorso anno, prima di congedarci dalla settimana stagione di Game of Thrones, avevamo lasciato gli Estranei -ormai oltre la barriera- in marcia verso i Sette Regni di Westeros. Le nuove foto emerse in rete ci mostrano quello che a tutti gli effetti appare come il nuovo e spaventoso esercito dei “White Walkers”, i non-morti che nell’ultima stagione dello show daranno battaglia alla traballante coalizione formata dai Lannister, Stark e Targaryen. Lo scontro finale per la sopravvivenza si avvicina lentamente!

Legends of Tomorrow farà provare nostalgia ai fan de 'Il Signore degli Anelli'

Come annunciato qualche settimana fa, Legends of Tomorrow si prepara a portare sul set anche lo stimato attore statunitense John Noble, il quale interpreterà sé stesso nell'episoido intitolato "Guest Starring John Noble". Per l'occasione, la star si presenterà sul piccolo schermo con lo stesso look sfoggiato nella trilogia de "Il Signore degli Anelli", dove appunto vestiva il ruolo del dispotico Denethor, il sovrintendente di Gondor. Questa settimana, intanto, Legends of Tomorrow è sfociato in tragedia. Mentre Sara Lance/White Canary (Caity Lotz) e Ray Palmer/The Atom (Brandon Routh) hanno scoperto la verità sull'agente Ava Sharpe dell’Ufficio del Tempo, il resto del team ha dovuto fare i conti con Nora Darhk in una battaglia che è costata la vita ad un'improbabile alleata delle Leggende, e che -a giudicare dalle premesse- avrà gravi ripercussioni su un particolare membro della squadra.



Black Lightning alla scoperta dei poteri di Jenniferce Pierce

Dopo Anissa Pierce (Nafessa Williams), che ormai è divenuta la supereroina Thunder, anche la sorellina Jennifer sta pian piano scoprendo i propri poteri metaumani. Il nuovo episoido ha infatti svelato che la natura delle sue capacità permette alle proprie cellule di genere un'energia pura molto simile a quella del padre, Black Lightning. Jefferson, dopo aver cercato di salvare dei ragazzi scomparsi da quasi trent'anni, ha cominciato a vedere la situazione molto diversamente... Che questo sia l'inizio di un riavvicinamento fra il vigilante ed il sarto Peter Gambi (James Remar)?

Star Trek: Discovery ci proporrà una seconda stagione ricca di scienza e spiritualità

In occasione del WonderCon 2018, gli showrunner di Star Trek: Discovery hanno dato ai fan un'idea di cosa aspettarsi dalla seconda stagione della serie, la quale, a quanto pare, esplorerà i temi della spiritualità legati all'universo di Star Trek. Del resto, sebbene questo sia un franchise di fantascienza, la serie è sempre stata pronta a esplorare questioni di moralità e spiritualità; basti pensare, per esempio, alle tradizioni dei Vulcaniani e dei Tuvok.



Luke Cage di Mike Colter è finito sulla copertina di Pilot TV

Interamente dedicato al mondo del piccolo schermo e pubblicato dal gruppo Empire, il noto magazine Pilot TV ha recentemente destinato la propria copertina al protagonista di Luke Cage, interpretato dall’attore Mike Colter. Lo stesso numero poi, ci mostra uno scatto in cui l’eroe è intento a neutralizzare un nemico con una tremenda presa attorno alla testa. Non si sa praticamente nulla della trama della seconda stagione, ma questa verrà distribuita su Netflix a partire dal prossimo 22 giugno.