Game of Thrones Tale of Crows disponibile a sorpresa: trailer di lancio

Mentre l'universo ideato dallo scrittore americano per l'attesissimo Elden Ring resta ancora avvolto nel mistero, le creazioni di George R. R. Martin prendono vita in un nuovo titolo.

L'immaginario de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco prende infatti vita all'interno di Game of Thrones: Tale of Crows, nuovo titolo dedicato alla saga letteraria diventata un vero e proprio successo planetario. Sull'onda della fortuna della serie TV firmata da HBO, il conflitto che vede contrapporsi interi reami per la conquista del Trono di Spade torna a far breccia nel mondo videoludico.

Decisamente a sorpresa, il publisher Devolver Digital ha infatti annunciato Game of Thrones: Tale of Crows, produzione che vede protagonista la Barriera e l'ordine dei Guardiani della Notte. Con la responsabilità di gestire le missioni che dalla fortezza di Castello Nero si dirigono oltre l'essenziale muraglia, il giocatore si cala nei panni del Lord Commander in questa nuova produzione. Per farvi un'idea delle meccaniche di Game of Thrones: Tale of Crows, potete visionare il trailer di annuncio disponibile in apertura a questa news.



Sempre a sorpresa, il filmato funge in verità anche da trailer di lancio, poiché il gioco è disponibile fin da ora, con una pubblicazione esclusiva all'interno del catalogo di Apple Arcade.