Il Game of Thrones di Telltale Games non è più scaricabile sull'Xbox Store

La chiusura di Telltale Games continua a generare polemiche anche a oltre sei mesi dall'accaduto. Stavolta nell'occhio del ciclone è finito il videogame su Game of Thrones dello studio, che Microsoft ha deciso di rimuovere dall'Xbox Store, scatenando un bel po' di malcontento.

Gli episodi 2-6 del videogame dunque, non sono più scaricabili sui canali ufficiali Microsoft, nemmeno da chi già possiede il gioco. Logico che la decisione non abbia lasciato indifferente la community, perché al di là sul valore artistico effettivo del videogame, il non poter disporre di un prodotto che si è regolarmente acquistato e pagato, è qualcosa che non può certo far piacere ai consumatori.

Non è la prima volta che un videogame di Telltale venga rimosso dagli store online, ma fino a questo momento i possessori del gioco potevano ugualmente effettuarne il download. Al momento, stando a quanto riportato sul forum di ResetEra, gli episodi 2-6 di Game of Thrones sarebbero ancora disponibili sulla versione canadese dello store, e alcuni utenti si stanno attivando per chiedere al supporto di Microsoft, di risolvere la situazione. Vedremo come andrà a finire nei prossimi giorni.

Che ne pensate della situazione? Pochi giorni fa il co-fondatore dello studio era tornato a parlare della chiusura di Telltale, mentre è notizia di oggi che fosse in sviluppo presso la software house un secondo gioco su Stranger Things.