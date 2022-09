Game of Thrones in Unreal Engine 5: il trailer fanmade immagina un ambizioso RPG

Di videogiochi su Game of Thrones non ne sono stati creati molti nel corso degli anni, nonostante la grande popolarità riscossa dalla serie TV basata sui romanzi di George R.R. Martin. A far sognare un po' gli appassionati ci pensa quindi il canale Youtube TeaserPlay, specializzato in "what if" videoludici in salsa next-gen.

Come al solito, purtroppo, si tratta di un semplice filmato amatoriale, dunque nulla di reale ed ufficiale, ma la cura e l'impegno posti da TeaserPlay nelle sue produzioni fanno davvero desiderare che diventino realtà. In questo caso il creatore ha provato ad immaginare come sarebbe un RPG di stampo open world per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S basato su Il Trono di Spade, realizzato sempre attraverso l'Unreal Engine 5 come già visto in altri suoi video teaser (ricordate ad esempio il fan remake di Bully in Unreal Engine 5?).

Il videogioco per piattaforme next-gen viene immaginato come un progetto molto ambizioso, un vero e proprio tie-in di grossa portata con presenti tutti i personaggi più iconici interpretati dai loro rispettivi attori visti nella serie televisiva, qui riprodotti con assoluta fedeltà alle loro controparti reali. Il mondo di gioco sarebbe inoltre enorme, pieno di scenari da esplorare e con una resa visiva estremamente realistica, curata in ogni dettaglio grazie alla potenza del motore grafico di Epic Games.

Vi piacerebbe un gioco di Game of Thrones sviluppato in questo modo? In precedenza TeaserPlay ha stuzzicato i fan Sony immaginando un remake dell'originale God of War in Unreal Engine 5, adattando ai tempi moderni la primissima avventura di Kratos.