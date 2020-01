Game Over Carrara: ultimi giorni per finanziare su Kickstarter l'avventura punta e clicca

Mancano pochi giorni per partecipare alla campagna Kickstarter di Game Over Carrara, un'avventura punta e clicca post-apocalittica con elementi action ideata da Elvis Morelli, uno sviluppatore indipendente italiano, che in completa autonomia ha ideato la storia del gioco e definito la sua estetica.

Game Over Carrara è un'avventura presentata in formato episodico, sulla falsariga di serie televisive come Black Mirror. Da quando è stata lanciata la campagna, Morelli ha raccolto 3.605 dollari grazie al contributo di ben 122 sostenitori, a fronte di un obiettivo di 5.584 dollari. Mancano ancora 16 giorni alla fine della raccolta, se volete partecipare potete recarvi a questo indirizzo.

Game Over Carrara fa parte del programma IVIPRO Italian Videogame ed è stato ideato con l'obiettivo di rivalutare il territorio e sottolineare lo stato di degrado di una cittadina bellissima e antica come Carrara, capitale mondiale del marmo bianco, con una apocalisse zombie combattuta dai cittadini sopravvissuti. Se siete incuriositi dal progetto, segnaliamo che è già possibile scaricare gratuitamente i primi due episodi e il DLC natalizio su dispositivi Android, PC e Mac, e che sul sito ufficiale di IVIPRO è possibile leggere una lunga intervista a Elvis Morelli ricca di informazioni e retroscena sullo sviluppo.