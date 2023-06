Game Pass: all'Xbox Showcase sono stati mostrati ben 18 giochi in arrivo al day one

Si è da poco concluso l'l'Xbox Game Showcase + Starfield Direct, che ha finalmente mostrato al mondo numerosi dei videogiochi in via di sviluppo presso gli Xbox Game Studios. Protagonista (non troppo) silenzioso dell'evento è stato anche Game Pass, dal momento che molti dei titoli mostrati si uniranno al catalogo immediatamente al day one.

Nel corso degli oltre novanta minuti dell'Xbox Game Showcase + Starfield Direct sono stati mostrati un totale di 18 giochi in arrivo al day one immediatamente in Game Pass. Alcuni erano già noti, altri si sono mostrati per la prima volta, dunque per evitare che qualcuno passi inosservato li abbiamo riportati tutti quanti nel seguente elenco, aggiungendo laddove possibile la data di lancio o quantomeno la finestra di pubblicazione:

Starfield - 6 settembre 2023

Forza Motorsport - 10 ottobre 2023

Senua's Saga: Hellbalde II - 2024

Fable - da annunciare

Avowed - 2024

Clockwork Revolution - "A tempo debito"

Kunitsu-Gami: Path of the Goddes - da annunciare

South of Midnight - da annunciare

Towerbone - 2024

Payday 3 - 21 settembre 2023

33 Immortals - inizio 2024

Microsoft Flight Simulator 2024 - 2024

Cities Sklylines II - 24 ottobre 2023

Persona 3 Reload - 2024

Persona 5 Tactica - 17 novembre 2023

Still Wakes the Deep - inizio 2024

Dungeon of Hinterberg - 2024

Jusant - autunno 2023

Il più atteso del lotto, nonché il più vicino, è sicuramente Starfield, in arrivo sul mercato e in Game Pass il 6 settembre 2023. Forza Motorsport ha appena ricevuto la data del 10 ottobre, mentre tra i giochi completamente inediti citiamo il nuovo action RPG steampunk Clockwork Revolution. Si prospettano un paio d'anni davvero ricchi per gli abbonati a Game Pass, considerato che molti di quei titoli arriveranno nel 2024.