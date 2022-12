Game Pass: il 2023 segnerà l'arrivo di una nuova sorpresa per tutti gli abbonati

Siamo appena giunti all'ultimo mese di un 2022 che ha saputo convincere moltissimi videogiocatori nel suo complesso, soprattutto per quel che concerne tutti i prodotti approdati sul servizio in abbonamento di Game Pass. La line-up dei giochi su Game Pass nel 2023 ha dell'incredibile e tra questi non manca di certo qualche piccola sorpresa.

Nei primi mesi del 2023, infatti, gli abbonati al servizio offerto da Microsoft con Game Pass potranno scaricare e provare la simpatica avventura Spirittea, un nuovo progetto alla cui firma viene riportato il nome di Cheesemaster Games e No More Robots. Si tratta di un'avventura simulativa e dalle tinte fantasy e ruolistiche. Nel corso del proprio viaggio, i giocatori saranno chiamati a visitare una città insidiata dagli spiriti, che potranno essere visti solo da noi. L'obiettivo sarà quello di ristabilire la calma e la tranquillità in città, senza che manchino momenti piacevoli per un'esperienza caratterizzate da una componente fortemente life-sim.

"Aspetta! Chi diavolo sei?! Riesci a vedermi? Puoi, vero? Hai bevuto la Spirittea e ora puoi vedermi!!! Senti, abbiamo dei problemi! Questa città pullula di spiriti problematici. Si sono persi perché gli umani hanno smesso di venerarli, di lasciare offerte o di pensare a loro. Questa è... beh... una volta era una bella città, ma ultimamente sono successe delle cose strane! Dovrete trovare gli spiriti che causano il caos e risolvere i loro problemi" è ciò che possiamo leggere direttamente dalla pagina Steam del gioco, presso cui è attualmente inseribile all'interno della propria lista dei desideri della piattaforma di Valve.

Chiamati a fare amicizia con gli abitanti del posto, cercando di scoprire i loro hobby e tutto ciò che più li caratterizza, i giocatori dovranno gestire uno stabilimento balneare e risolvere tutti i problemi che attanagliano questi simpatici spiriti che albergano in questa città. Questa nuova avventura saprà sicuramente regalare qualche momento di felicità per gli amanti del genere di riferimento e, soprattutto, per quel genere di produzioni videoludiche che richiamano nelle fattezze tecniche ed estetiche dei titoli dal calibro di Stardew Valley.

Gli abbonati al servizio in abbonamento di Microsoft, che attualmente possono usufruire dell'amata offerta di Game Pass ad 1 euro per il mese di dicembre, avranno modo di giocare gratuitamente il lavoro ideato dai ragazzi di Cheesemaster Games. Tuttavia, il gioco arriverà anche su Switch e PC nel 2023.