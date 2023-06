Game Pass accoglierà al day one ben 7 dei 10 giochi più attesi su Steam

L'Xbox Games Showcase di domenica 11 giugno ha ribadito ancora una volta la centralità di Game Pass all'interno dell'ecosistema Xbox. Come? Presentando una marea di giochi in arrivo nel servizio subito al day one tra questo e il prossimo anno.

Dando un'occhiata alla classifica dei videogiochi più attesi su Steam, sembra che Microsoft sia anche riuscita ad intercettare efficacemente i gusti degli utenti. Come fa notare Klobrille, ben 7 sei 10 più desiderati dai videogiocatori della piattaforma di Valve sono anche destinati ad uscire al day one in Game Pass.

Stando a SteamDB, attualmente la classifica dei giochi più desiderati in assoluto su Steam è la seguente (è basata sul numero di giochi inseriti in wishlist dagli utenti):

Starfield Hollow Knight: Silksong Party Animals Manor Lords Hades II Payday 3 S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Frostpunk 2 ARK 2 Cities: Skylines II

I titoli evidenziati in grassetto, sette in totale, arriveranno immediatamente al day one in Game Pass. Per Starfield (6 settembre 2023), Party Animals (20 settembre 2023), Payday 3 (21 settembre 2023) e S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl (dicembre 2023) non bisognerà attendere molto, essendo tutti previsti per quest'anno. Ark II e Frostpunk II sono stati annunciati per il 2024, mentre Hollow Knight: Silksong è ancora sprovvisto di una finestra di lancio.

E voi, come giocherete ai suddetti titoli? Li acquisterete o approfitterete di un abbonamento a Game Pass?