Game Pass accoglie giochi Riot con tanti bonus, da League of Legends a Valorant!

Durante l'Xbox % Bethesda Games Showcase sono intervenuti anche i ragazzi di Riot Games per annunciare una partnership con Microsoft che si concretizzerà con l'arrivo del proprio catalogo di videogiochi in Game Pass.

A partire dal prossimo inverno, gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass potranno giocare a League of Legends, League of Legends Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics e Valorant. Le buone notizie non finiscono qui, dal momento che gli abbonati avranno accesso anche a dei ghiotti bonus in ognuno dei giochi summenzionati. Parliamo, nello specifico, di:

League of Legends (PC) - Tutti i campioni sbloccati

League of Legends Wild Rift (Mobile) - Tutti i campioni sbloccati

Legends of Runeterra (PC e Mobile) - Fouindation Set Sbloccato

Teamfight Tactics (PC e Mobile) - Piccole Leggende selezionate sbloccate

Valorant (PC) - Tutti gli agenti sbloccati

Ad accompagnare la lieta novella c'è un trailer che mostra in azione i giochi di Riot Games e fa un sunto di tutti gli oggetti sbloccabili ai quali avranno diritto gli abbonati. Il trailer si conclude ricordando la finestra di lancio fissata al prossimo inverno e l'avviso che c'è anche dell'altro in arrivo... Di cosa si tratta? Lo scopriremo probabilmente nei prossimi mesi.