Game Pass avrà tutti i giochi Activision e COD al dayone? Riflessioni post vittoria su FTC

Sebbene a Redmond non possano ancora stare tranquilli, la vittoria sull'FTC e la scadenza dell'ordine restrittivo hanno finalmente spianato la strada all'acquisizione di Activision-Blizzard-King, almeno negli USA. Gli abbonati a Game Pass, dal canto loro, stanno già cominciando a pregustare i giochi della compagnia nel catalogo.

Fermo restando che l'acquisizione non è ancora stata ultimata (ci teniamo a specificarlo nuovamente a scanso di equivoci), possiamo davvero aspettarci l'arrivo di tutti i giochi Activision-Blizzard, Call of Duty incluso, all'interno del catalogo di Game Pass?

A nostro modo di vedere sì, è altamente probabile che ad affare concluso l'enorme ludoteca del publisher americano comincerà a confluire nel servizio in abbonamento, anche perché Microsoft non ha mai nascosto tale volontà mentre Activision-Blizzard-King ha ammesso di vedere dei grandi benefici economici dall'approdo dei suoi giochi nel servizio. La storia supporta inoltre tale scenario, dal momento che è già accaduto con Bethesda e i suoi giochi, che hanno cominciato ad inondare Game Pass nelle settimane successive alla finalizzazione dell'acquisto. Non aspettatevi tuttavia l'intera ludoteca in un colpo solo, è ben più probabile un approdo a scaglioni, dove i primi ad arrivare potrebbero essere i titoli "legacy" seguiti poi da quelli più recenti.

Possiamo dunque aspettarci anche l'approdo dei nuovi giochi di Activision e Blizzard al day one? Anche a questa domanda ci sentiamo di rispondere di sì, essendo questa una precisa strategia di Microsoft, anche se potrebbe non essere tutto automatico e immediato. Non escludiamo l'esistenza di accordi preesistenti con altre aziende e/o vincoli legali relativi a specifici giochi di cui potremmo non essere del tutto a conoscenza. Ad esempio, in un documento della Commission & Market Authority (CMA) del Regno Unito, si parla del 2025 come anno di debutto di Call of Duty in Xbox Game Pass. Questo probabilmente perché Sony ha stipulato un accordo di marketing con Activision per COD, la cui scadenza è fissata nel 2024.

In conclusione, qualora l'acquisizione dovesse andare effettivamente in porto, riteniamo che sia ragionevole dare per scontato l'arrivo dei giochi Activision e Blizzard in Game Pass, anche al day one. Al tempo stesso, è consigliabile portare pazienza, poiché il loro approdo potrebbe non essere immediato e richiedere anche qualche anno prima che si concretizzi del tutto.

Detto ciò, la certezza l'avremo solamente ad acquisizione conclusa (Microsoft deve vincere anche la partita nel Regno Unito), quando sarà la stessa Microsoft a delucidarci in merito ai suoi piani per gli anni a venire. Quali sono i vostri pronostici, invece?